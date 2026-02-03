morto saif al islam gheddafi in scontri a tripoli confermato da fonti locali e internazionali

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in un conflitto tra milizie a Tripoli. Fonti locali e internazionali confermano che il figlio dell’ex dittatore libico è morto durante uno scontro vicino al quartiere di Tajoura. La notizia si diffonde in fretta tra le strade della capitale libica, mentre le autorità ancora non hanno rilasciato commenti ufficiali.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso in un scontro armato avvenuto nei pressi del quartiere di Tajoura, a Tripoli, nel corso di scontri tra milizie locali. L’informazione è stata confermata da fonti locali e da diverse agenzie internazionali, tra cui l’Associated Press e l’AFP, che hanno raccolto testimonianze dirette da residenti e da rappresentanti delle forze di sicurezza della città. L’evento si è verificato nella tarda mattinata del 3 febbraio 2026, in un contesto di crescente instabilità nel cuore del paese, dove gruppi armati operano con una certa autonomia nonostante i tentativi del governo di Tripoli di ristabilire il controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gheddafi Tripoli

È morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli dell’ex leader libico Muammar Gheddafi.

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in uno scontro armato a Zintan, nel nord-ovest della Libia.

Ultime notizie su Gheddafi Tripoli

Argomenti discussi: Media libici, morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais.

