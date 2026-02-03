Nicolas Giani, il capitano della Spal, è morto a 39 anni. Dopo aver combattuto contro un male incurabile, non ce l’ha fatta. Per i tifosi, era molto più di un semplice difensore: rappresentava la squadra e il suo spirito. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nel mondo del calcio e tra i sostenitori della Spal.

Nicolas Giani non ce l’ha fatta, sconfitto da un male incurabile a soli 39 anni. Per i tifosi della Spal, non era un giocatore qualunque il difensore nato a Como nel 1986. Giani infatti è stato uno dei simboli della cavalcata della squadra di Leonardo Semplici dalla Lega Pro alla serie A, con oltre cento gettoni impreziositi da otto gol in biancazzurro dal 2014 al 2017. L’arrivo alla Spal. Arrivò a Ferrara dal Vicenza nella prima stagione della gestione Colombarini-Mattioli. Guidò la squadra di Gadda alla permanenza in serie C unica in un torneo pieno di insidie, poi diventò il capitano di un gruppo che nelle stagioni successive ha riscritto la storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicolas Giani, morto a 39 anni il capitano della cavalcata della Spal in serie A: ciao guerriero

