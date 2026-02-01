Tragico incidente in Marocco è morto Daniele Santini

Questa mattina, in Marocco, si è verificato un grave incidente durante l’Africa Eco Race. Purtroppo, ha perso la vita Daniele Santini, il pilota bergamasco coinvolto nell’incidente. La gara è stata immediatamente sospesa e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro. La notizia ha colpito tutti gli appassionati di rally e le persone che conoscevano Santini.

IL LUTTO. Tragedia all'Africa Eco Race: il bergamasco Daniele Santini è morto in un incidente stradale. «Uno dei punti di riferimento del Motorally italiano». Tragico incidente stradale in Marocco durante la giornata di riposo dell'Africa Eco Race. Sabato 31 gennaio ha perso la vita Daniele Santini, bergamasco di Villa d'Almè, figura di primo piano del Motorally italiano e grande appassionato del mondo dei motori. La notizia è arrivata a Dakhla, nel sud del Sahara Occidentale, meta della giornata di riposo della competizione. Santini, conosciuto da tutti come «DanSan», stava percorrendo la strada che da Khnifis conduce a Dakhla, lungo il tragitto seguito dalle assistenze e dai mezzi dell'organizzazione, quando – a circa 300 chilometri dal bivacco – è rimasto vittima di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo.

