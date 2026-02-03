Morto a 13 anni è precipitato dal palazzo dove viveva a Quarto Oggiaro La mamma | Mio figlio era sonnambulo

Un ragazzino di 13 anni è morto ieri a Milano, a Quarto Oggiaro. La madre spiega che il figlio soffriva di sonnambulismo e potrebbe essere stato il motivo della caduta. La polizia sta ancora indagando, ma al momento non ci sono segni di coinvolgimento di altri. La scena del tragico incidente ha lasciato tutti sconvolti.

Muore a 13 anni, colpa del sonnambulismo. Una tragedia che lascia senza parole a Milano. Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento all'ottavo piano, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Una tragedia che, secondo la famiglia, come riporta MilanoToday, è dovuta al fatto che il 13enne era sonnambulo e capitava che la notte andasse in giro per casa senza rendersi conto di niente. Il dramma si è materializzato quando il ragazzino potrebbe aver aperto la finestra ed essere caduto giù nel vuoto, perdendo la vita. Silvana Damato, l'autopsia svela il giallo: accoltellata e annegata nella vasca da bagno. 🔗 Leggi su Leggo.it

