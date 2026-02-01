Un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato nella notte la madre | Mio figlio era sonnambul

Un ragazzino di 13 anni è morto nella notte dopo essere caduto da una finestra al ottavo piano di un palazzo a Quarto Oggiaro, Milano. La madre racconta che il figlio era sonnambulista e potrebbe essere scivolato nel sonno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Un tredicenne di Milano è morto dopo essere precipitato da una finestra al ottavo piano di un palazzo nel quartiere Quarto Oggiaro, nella notte tra venerdì e sabato. Il corpo è stato trovato intorno alle 3.30 di sabato mattina in via Cesare Pascarella, in un edificio dove la famiglia abitava da appena quattro mesi. Le forze dell’ordine, insieme al personale del 118, sono intervenute tempestivamente, ma non sono riuscite a salvare la vita del giovane. La madre, in stato di profondo shock, ha riferito ai soccorritori che il figlio soffriva di sonnambulismo, una condizione che, secondo la famiglia, spiega l’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un ragazzino di 13 anni è morto a Milano dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento all’ottavo piano nella notte tra venerdì e sabato.

