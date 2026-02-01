Un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato nella notte la madre | Mio figlio era sonnambulo

Un ragazzino di 13 anni è morto a Milano dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento all’ottavo piano nella notte tra venerdì e sabato. La madre ha spiegato che il figlio era sonnambulo e potrebbe aver aperto accidentalmente la finestra. La polizia sta ancora indagando, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Il giovanissimo, secondo la famiglia, potrebbe essere caduto nel vuoto durante una fase di sonnambulismo. La notizia ha commosso tutto il quartiere Un ragazzino di 13 anni è morto a Milano dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento all'ottavo piano, nella notte tra venerdì e sabato. Una tragedia indicibile che, secondo la famiglia, si spiega solo in un modo: il tredicenne era sonnambulo e capitava che la notte andasse in giro per casa senza rendersi conto di niente. Durante queste attività motorie nel sonno profondo, il ragazzino potrebbe aver aperto la finestra ed essere caduto giù.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano 13anni

