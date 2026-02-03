Il giorno dopo la tragedia, colleghi e istituzioni piangono Carlo Notari, il giovane vigile del fuoco morto in Friuli. Aveva solo 29 anni ed è stato travolto da una valanga mentre lavorava. La sua scomparsa ha lasciato tutti sconvolti, e si moltiplicano le testimonianze di chi lo conosceva e ammirava per il suo impegno.

Il giorno dopo è quello del cordoglio. A emergere è il dolore per la morte di Carlo Notari, 29 anni, vigile del fuoco travolto da una valanga in Friuli. «Esprimo il più profondo cordoglio a nome dell’Amministrazione per la tragica scomparsa – dice il sindaco Matteo Lepore –. Siamo vicini al dolore della famiglia, dei colleghi, degli amici e del comando del vigili del fuoco». Un pensiero di solidarietà arriva dal governatore Michele de Pascale: «Non ci sono parole per una giovane vita spezzata da una tragica fatalità, se non dolore immenso e vicinanza a chi resta. Voglio esprimere le più sentite condoglianza ai suoi cari e ai colleghi, che hanno potuto apprezzare il suo impegno e la sua passione». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Carlo Notari, il dolore dei colleghi e delle istituzioni: “Sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco”

Un giovane vigile del fuoco è morto sotto la neve durante un intervento in montagna.

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, ha perso la vita ieri in montagna.

