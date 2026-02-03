Morte di Carlo Notari il dolore dei colleghi e delle istituzioni | Sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco

Da ilrestodelcarlino.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la tragedia, colleghi e istituzioni piangono Carlo Notari, il giovane vigile del fuoco morto in Friuli. Aveva solo 29 anni ed è stato travolto da una valanga mentre lavorava. La sua scomparsa ha lasciato tutti sconvolti, e si moltiplicano le testimonianze di chi lo conosceva e ammirava per il suo impegno.

Il giorno dopo è quello del cordoglio. A emergere è il dolore per la morte di Carlo Notari, 29 anni, vigile del fuoco travolto da una valanga in Friuli. «Esprimo il più profondo cordoglio a nome dell’Amministrazione per la tragica scomparsa – dice il sindaco Matteo Lepore –. Siamo vicini al dolore della famiglia, dei colleghi, degli amici e del comando del vigili del fuoco». Un pensiero di solidarietà arriva dal governatore Michele de Pascale: «Non ci sono parole per una giovane vita spezzata da una tragica fatalità, se non dolore immenso e vicinanza a chi resta. Voglio esprimere le più sentite condoglianza ai suoi cari e ai colleghi, che hanno potuto apprezzare il suo impegno e la sua passione». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

morte di carlo notari il dolore dei colleghi e delle istituzioni sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Carlo Notari, il dolore dei colleghi e delle istituzioni: “Sarebbe stato un ottimo vigile del fuoco”

Approfondimenti su Carlo Notari

Carlo Notari: il giovane vigile del fuoco morto sotto la neve

Un giovane vigile del fuoco è morto sotto la neve durante un intervento in montagna.

Travolto da una valanga a 29 anni: muore il vigile del fuoco Carlo Notari

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, ha perso la vita ieri in montagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carlo Notari

Argomenti discussi: Valanga a Casera Razzo, Carlo Notari trovato sotto un metro e mezzo di neve; Carlo Notari, chi è il pompiere morto nella valanga in Friuli: Amava la montagna con tutto se stesso; Vigili del Fuoco, dolore e sgomento per la morte di Carlo Notari; Vigile del fuoco da pochi mesi a Trieste: addio a Carlo Notari, vittima di una valanga a Casera Razzo.

morte di carlo notariMorte di Carlo Notari, il dolore dei colleghi e delle istituzioni: Sarebbe stato un ottimo vigile del fuocoIl giovane di 29 anni è stato travolto e ucciso da una valanga in Friuli: Avrebbe avuto un futuro brillante e una carriera piena di soddisfazioni ... ilrestodelcarlino.it

Cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco di Bologna Carlo NotariNon ci sono parole di fronte a una giovane vita spezzata per una tragica fatalità, se non dolore immenso e vicinanza a chi resta. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, alla notizia d ... sassuolo2000.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.