Carlo Notari | il giovane vigile del fuoco morto sotto la neve

Un giovane vigile del fuoco è morto sotto la neve durante un intervento in montagna. Carlo Notari aveva appena iniziato a lavorare da pochi mesi, ma già si era dimostrato determinato e appassionato del suo mestiere. La sua passione per la montagna lo aveva portato a dedicarsi con entusiasmo alle operazioni di soccorso, ma questa volta, durante un intervento, la neve lo ha tradito. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia.

Il pompiere 29enne, originario di Bologna ma da pochi mesi in servizio a Trieste, è la persona che ha perso la vita a causa della valanga staccatasi a Casera Razzo, in provincia di Udine, al confine tra Friuli e Veneto Da pochi mesi aveva iniziato a lavorare come vigile del fuoco, ma da sempre coltivava un amore sconfinato per la montagna. Una passione costata tragicamente la vita a Carlo Notari, il ragazzo di 29 anni originario di Bologna deceduto ieri, domenica 1° febbraio, dopo essere stato travolto da una valanga a Casera Razzo, in provincia di Udine.

UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora

VIGO DI CADORE. Travolto da una valanga che non gli ha lasciato scampo. Lo scialpinista che ha perso la vita ieri pomeriggio sulle montagne tra Friuli e Veneto si chiama Carlo Notari, 29 anni, vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve

