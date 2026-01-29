Maxi risarcimento per la famiglia di Davide Astori | l'ospedale Careggi dovrà pagare 1,1 milioni di euro
L’ospedale Careggi dovrà pagare 1,1 milioni di euro alla famiglia di Davide Astori. La decisione arriva dopo anni di attesa, e il risarcimento riguarda la compagna, la figlia e i parenti del capitano della Fiorentina, morto nel 2018. La sentenza mette fine a una lunga battaglia legale.
Maxi risarcimento per la famiglia di Astori: Careggi pagherà 1,1 milioni di euro. L’ospedale fiorentino dovrà risarcire compagna, figlia e parenti del capitano della Fiorentina morto nel 2018. La Cassazione conferma la condanna del medico, pena sospesa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Davide Astori
Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia
L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.
Giovane morto dopo intervento, ospedale condannato a pagare due milioni di risarcimento
Il Tribunale di Catania ha condannato l'Azienda ospedaliera Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei familiari di un giovane di 29 anni deceduto nel 2016 dopo un intervento chirurgico di routine.
Ultime notizie su Davide Astori
Argomenti discussi: Amianto, maxi condanna a Ministero Interno: oltre un milione a familiari vigile fuoco spezzino (rassegna stampa).; Gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore benigno e muore: maxi risarcimento per i familiari; Firenze, emorragia cerebrale scambiata per cefalea: maxi risarcimento per la semiparalisi; Maxi risarcimento al pompiere morto per amianto. Ministero condannato a pagare un milione.
Maxi risarcimento per la famiglia di Davide AstoriL'ospedale di Careggi dovrà pagare 1 milione e 100mila euro. Il processo per la morte del capitano della Fiorentina si era concluso con la condanna del professor Giorgio Galanti, pena poi sospesa ... rainews.it
Firenze, bimbo di 4 anni operato al cervello per un tumore che non c'era: maxi risarcimento alla famigliaOperato tre volte al cervello per un tumore inesistente: bambino resta disabile al 100%. Maxi risarcimento da 3,7 milioni alla famiglia ... tag24.it
Il prof.Davide Astori ha parlato ieri, 25 gennaio, di lingue inventate su Rai Radio 3, fino al minuto 20. Ha parlato anche di Esperanto! Profesoro Davide Astori parolis hierau, la 25-a de Januaro, ce la nacia Radio Rai 3 pri inventitaj lingvoj, gis la minuto 20. Cete facebook
FOTO - 39 anni fa nasceva Davide Astori. Il ricordo della #Roma: "Per sempre con noi" #ASRoma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.