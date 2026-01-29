Maxi risarcimento per la famiglia di Davide Astori | l'ospedale Careggi dovrà pagare 1,1 milioni di euro

L’ospedale Careggi dovrà pagare 1,1 milioni di euro alla famiglia di Davide Astori. La decisione arriva dopo anni di attesa, e il risarcimento riguarda la compagna, la figlia e i parenti del capitano della Fiorentina, morto nel 2018. La sentenza mette fine a una lunga battaglia legale.

Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia

L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

