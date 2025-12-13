Strage in Carnia quasi 3 milioni di euro di risarcimento per gli eredi

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto un risarcimento di quasi 3 milioni di euro agli eredi delle vittime della strage della Valle del But, uno degli episodi più sanguinosi delle rappresaglie nazifasciste in Friuli. La sentenza rappresenta un importante riconoscimento della giustizia nei confronti delle famiglie coinvolte in uno dei momenti più drammatici della storia locale.

