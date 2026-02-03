Monossido al ristorante 18 intossicati

Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese. Si sono sentite male a causa di una fuga di monossido di carbonio. Tra i malati c’è anche un bambino di quattro anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno soccorso tutti e portato le persone in pronto soccorso. Le cause della fuga di gas sono ancora da chiarire.

10.52 Diciotto persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste intossicate in seguito a una fuga di monossido in un ristorante di Cantello (Varese). L'allarme è scattato nella notte, dopo che diverse persone, tornate a casa, si sono sentite male e hanno chiesto aiuto Quando è emerso che tutte avevano cenato nel locale,sono scattati i controlli e si è trovata una caldaia guasta. Soccorsi clienti e personale del ristorante,oltre a residenti della palazzina dove si trova il ristorante.a.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

