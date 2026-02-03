Cenano al ristorante | 18 persone intossicate da monossido di carbonio

Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver cenato in un ristorante. Tutti hanno iniziato a sentirsi male una volta tornati a casa, con mal di testa, nausea e altri sintomi. La causa si è scoperta essere una fuga di monossido di carbonio nel locale, che ha colpito anche un minore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Si è trattato di un malfunzionamento della caldaia. Evacuati anche gli appartamenti vicini Diciotto persone intossicate, con sintomi lievi o acuti, tra cui un minore. Avevano tutti cenato nello stesso ristorante e una volta a casa hanno iniziato a sentirsi male, con mal di testa e nausea: la causa (si è capito dopo) era una fuoriuscita di gas avvenuta nel locale. È successo nella notte fra lunedì e martedì in un comune del Varesotto (Cantello). Sono intervenuti i vigili del fuoco, che con i rilievi strumentali hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio. Il gas ha raggiunto anche alcuni appartamenti sovrastanti il ristorante, evacuati per precauzione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Ristorante Cenare

Nella notte del 14 dicembre 2025, a Montevarchi, cinque persone, tra cui due minori, sono state intossicate da monossido di carbonio.

A Musso, in provincia di Como, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto otto persone, tra cui due bambini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ristorante Cenare

Argomenti discussi: Bari, cenano in un ristorante di sushi in via Melo e vanno via senza pagare. La denuncia sui social dei gestori; Cenano e vanno via senza pagare, dopo la denuncia social promettono di saldare: Un equivoco; Bari, cena e fuga dal ristorante: i titolari pubblicano foto. Poi il chiarimento: Solo un equivoco; Incidente tra Acquaviva e Adelfia, il sindaco: Un’altra giovane vita spezzata, comunità colpita duramente.

Cantello, si sentono male dopo aver cenato al ristorante: c'era una fuga di monossido, 18 intossicati, dieci in ospedaleGli avventori, una volta tornati a casa, hanno tempestato di chiamate il 112 per segnalare vari malori: in questo modo gli operatori hanno ricostruito quello che era successo e messo in sicurezza il l ... milano.corriere.it

Cenano al ristorante: 18 persone intossicate da monossido di carbonioDiciotto persone intossicate, con sintomi lievi o acuti, tra cui un minore. Avevano tutti cenato nello stesso ristorante e una volta a casa hanno iniziato a sentirsi male, con mal di testa e nausea: l ... milanotoday.it

Il campeggio Sun Bay vi aspetta per un DOPPIO APPUNTAMENTO: Sosta del 14 Febbraio con uscita libera della Domenica 15 Febbraio: €20 - CENA DI SAN VALENTINO: 14 Febbraio (nel ristorante) E mentre voi cenate e vi divertite, i vostri bambini cenano e - facebook.com facebook