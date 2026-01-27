ora di sosta gratuita si va avanti fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio, a Cesenatico i residenti e i turisti possono usufruire di un’ora di sosta gratuita nelle aree di parcheggio a pagamento. Questa iniziativa temporanea mira a favorire la comodità e la mobilità nella città durante il periodo invernale, offrendo un’opportunità di sosta senza costi per chi visita o risiede nel territorio.

Sino a sabato 31 gennaio incluso, a Cesenatico i residenti e i turisti possono parcheggiare gratis un’ora nelle strisce blu. Non tutti lo sanno, ma anche quest’anno è stata confermata questa opportunità. Il comune e Atr proseguono un’iniziativa sperimentata con successo negli anni passati e che ha l’obiettivo di favorire l’afflusso di visitatori e clienti delle attività economiche in occasione delle feste e del periodo dei saldi. Per l’ottavo anno la modalità di applicazione è la medesima: l’automobilista una volta posteggiato, si deve recare al parcometro e premendo il pulsante verde, dove riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita; volendo, aggiungendo le monete, potrà aumentare il periodo di sosta a pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

