Tre mesi dopo il lancio dal Centro di Jiuquan, gli astronauti cinesi della Shenzhou-21 sono ancora in orbita. Continuano a portare avanti esperimenti scientifici di alto livello sulla stazione spaziale Tiangong. La missione, partita tre mesi fa, sta dimostrando come la Cina mantenga un passo deciso nello spazio.

Tre mesi dopo il lancio dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, l’equipaggio della navicella spaziale Shenzhou-21 si trova ancora in orbita attorno alla Terra, al centro della stazione spaziale cinese Tiangong. Il volo, condotto dalla China Manned Space Agency, ha superato con successo il primo periodo cruciale, confermando la stabilità operativa della missione e l’efficienza delle procedure di vita e lavoro nello spazio. Il comandante Zhang Lu, insieme agli astronauti Wu Fei e Zhang Hongzhang, ha completato con puntualità tutte le attività previste, mantenendo un ritmo elevato di ricerca scientifica e monitoraggio della salute fisica e mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione Shenzhou-21: tre mesi di attività in orbita con esperimenti scientifici di alto livello

China Sends Rats to Space | Youngest Astronaut Leads First Mammal Experiment on Tiangong Station

