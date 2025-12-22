Cosa fare con i bambini durante le vacanze di Natale? Ecco 5 libri-gioco per combattere la noia con attività ed esperimenti
Cosa fare durante tutto il tempo delle vacanze natalizie? Spesse volte ci si annoia, un’ottima soluzione sono i libri-gioco: un vero e proprio connubio tra creatività e allenamento della mente. Un modo per trascorrere un tempo di qualità con tanti giochi da fare da soli o in compagnia per stimolare l’intelletto e la fantasia. Vi consigliamo 5 libri-gioco sul Natale per giocare e divertirsi in questi giorni di festa. Le mie prime attività arts & crafts. Il Natale Editore Sassi, Età di lettura: da 4 anni Sassi editore ha preparato un vero e proprio cofanetto del Natale il cui interno è ricco di numerose attività arts&crafts: circa 100 adesivi, 200 trasferibili e uno speciale bastoncino da ricalco per completare il disegno e quattro scene natalizie da colorare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
