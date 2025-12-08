Tentano di rubare le grondaie in rame da un appartamento | due pregiudicati arrestati
La polizia ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni per tentato furto in una casa di via Nuovalucello. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata del proprietario al numero unico di emergenza. Nel corso della telefonata l'uomo ha riferito ai poliziotti che, dalla visione in tempo reale delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
