Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e il biathlon si prepara a sorprendere. La disciplina combina sci di fondo e tiro al bersaglio, regalando gare emozionanti e piene di suspense. Gli atleti italiani Wierer, Vittozzi e Giacomel sperano di portare a casa medaglie, mentre gli appassionati si preparano a seguire le sfide più intense. Le regole sono semplici, ma la tensione è tanta, e tutti sono pronti a vivere momenti di grande spettacolo.

Uno sport avvincente, di moda, che strega le nuove generazioni anche se si disputa dai tempi delle pattuglie. Scia e spara, un thrilling continuo e fino all'ultimo poligono. Due sport in uno: fondo e tiro, resistenza sugli sci e precisione con la carabina. Una delle discipline più antiche e complete che ha avuto per anni come dominatore il norvegese Ole Bjoerndalen, e poi il protagonista olimpico nel 2018 il francese Martin Fourcade, autore di 3 ori, e il suo erede di Pechino, Quentin Fillon Maillet. La Norvegia non avrà i fratelli Boe, ma con Laegreid e i nuovi volti non mancherà di incidere e lasciare il segno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina portano di nuovo in Italia il grande hockey su ghiaccio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GIACOMEL non dà scampo alla Francia, l'ITALIA trionfa nella staffetta mista I RIVIVI IL FINALE

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma; Italia da sogno nella staffetta mista: vittoria davanti a Francia e Cechia: rivivi il LIVE; Il biathlon alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, il biathlon: cosa è, le regole e le curiosità.

Calendario biathlon Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingSulle nevi di Anterselva il biathlon sarà di scena nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La specialità su sci stretti e carabina sulle spalle ... oasport.it

Milano-Cortina 2026, il biathlon: cosa è, le regole e le curiositàLa delegazione azzurra di Milano Cortina 2026 prende forma con le ufficializzazioni delle convocazioni delle federazioni nazionali. Tra le grandi aspettative italiane non può mancare ... ilmattino.it

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina una notizia scuote il mondo del Biathlon e di tutta casa Italia. Durante un controllo out of competition, Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, una sostanza che si usa in casi oncologici. Pri - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com