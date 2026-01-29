Ciclone Harry il sindaco di Riposto | Il mare ha spazzato via tutto Famiglie e imprese hanno perso ogni cosa e lo Stato non ha fermato nemmeno le tasse

Il ciclone Harry ha devastato Riposto. Le onde alte hanno spazzato via case, negozi e imprese. Ora molte famiglie si sono ritrovate senza nulla, e il sindaco denuncia che lo Stato non ha ancora preso provvedimenti, nemmeno per le tasse. La Sicilia orientale si risolleva con fatica, cercando di capire quanto ancora dovrà sopportare.

«Quello che abbiamo vissuto con il ciclone Harry non è stata una semplice mareggiata. Onde alte più di sette metri, dalla potenza straordinaria. Basti pensare che hanno sradicato gli enormi cassoni in cemento armato, ciascuno del peso di circa trenta tonnellate, che erano stati utilizzati per proteggere la mantellata del porto». Davide Vasta, sindaco di Riposto, lo dice di ritorno da un sopralluogo al porto commerciale, insieme ai tecnici del Genio Civile e al comandante della Capitaneria di Porto. Davanti a lui, uno scenario che assomiglia più a un campo di battaglia che a un’infrastruttura strategica: banchine lesionate, massi ciclopici trascinati come fossero giocattoli, la passeggiata distrutta, metà del porto interdetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La giunta comunale di Riposto ha deciso di richiedere ufficialmente lo stato di emergenza, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry.

Il ciclone Harry sta causando gravi danni in Sicilia, lasciando molte persone senza nulla in poche ore.

