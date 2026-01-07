Napoli tre minorenni arrestati per tentata rapina | aggredirono un 17enne col coltello
Tre minorenni sono stati arrestati a Napoli per aver tentato una rapina ai danni di un 17enne, aggredendolo con un coltello. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità minorile nella città.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Aggredirono 17enne a Napoli, indagati tre minorenni
Leggi anche: Aggredirono e rapinarono un 19enne, quattro giovani arrestati: due sono minorenni
Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno; VIDEO | Ricercato per aver stuprato bambine: arrestato nel parcheggio di un supermercato; Capodanno a Napoli, 24enne di Roma perde tre dita per l'esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo. 57 feriti tra Napoli e Provincia; Seminara, violenza di gruppo e video per due anni: arrestati tre minori.
Arzano, rubano gioielli e sigaretta elettronica: tre minori arrestati per rapina aggravata - Poco fa ad Arzano i militari della locale Tenenza hanno arrestato tre minorenni di 17, 17 e 16 anni per rapina aggravata e hanno denunciato per lo stesso reato un 18enne. ilmattino.it
Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere di Chiaia: si costituiscono due minorenni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere di Chiaia: si costituiscono due minorenni ... tg24.sky.it
Sono 57 in totale i feriti nella notte di Capodanno a Napoli e nei Comuni della sua provincia, di cui 11 minorenni. Nel dettaglio, 42 si sono recati negli ospedali cittadini, e tra questi 7 minori, e 15 in quelli di provincia, di cui 4 under 18. Tutti i minorenni sono stat - facebook.com facebook
Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.