Napoli tre minorenni arrestati per tentata rapina | aggredirono un 17enne col coltello

Tre minorenni sono stati arrestati a Napoli per aver tentato una rapina ai danni di un 17enne, aggredendolo con un coltello. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità minorile nella città.

