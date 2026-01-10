Tentano di rapinarlo e lo accoltellano due minorenni finiscono in manette

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare un dipendente di un esercizio pubblico nel centro di Terni. L'aggressione, che si è conclusa con una ferita da coltello alla coscia della vittima, si è verificata il 10 gennaio 2026. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare gli aggressori e di garantire la tutela della persona coinvolta.

Terni, 10 gennaio 2026 – Aggredirono a scopo di rapina il dipendente di un esercizio pubblico del centro, colpendolo a calci e pugni e ferendolo con una coltellata alla coscia. Arrestati dai carabinieri due minorenni di nazionalità straniera, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili della violenta tentata rapina ai danni del dipendente, 20enne egiziano. I militari hanno così eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per i minorenni di Perugia su richiesta della Procura. L'episodio risale alla serata della scorso 5 novembre. Secondo la ricostruzione dell'Arma, il dipendente dell'esercizio pubblico era stato avvicinato da due giovani a volto scoperto che gli avevano intimato di consegnare il denaro.

Tentano di rapinare un 20enne e lo accoltellano in pieno centro: arrestati due minori - È la sera del 5 novembre 2025, quando due giovanissimi si avvicinano a un 20enne che sta passando in via Fratti a Terni. umbria24.it

