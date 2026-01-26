A Milano, durante la prima settimana di febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Sono previsti divieti di circolazione e chiusure di strade per garantire lo svolgimento degli eventi sportivi e la sicurezza della città. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti e ridurre eventuali disagi.

Milano, 26 gennaio 2026 – Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte e, in attesa di asciare finalmente la parola allo sport, si fa i conti con disagi e ripercussioni per la cittadinanza. Tra le varie disposizioni organizzative e di sicurezza, fra cui scuole chiuse e zone rosse, ci sono anche una serie di provvedimenti viabilistici, approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Particolarmente fitto e articolato il programma di chiusure di venerdì 6 febbraio, giornata in cui è in programma la Cerimonia d’inaugurazione dei Giochi, ma alcuni appuntamenti istituzionali precedenti faranno scattare limitazioni e divieti già da lunedì 2 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, il piano della viabilità: divieti e strade chiuse a Milano la prima settimana di febbraio

