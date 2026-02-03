Milano fuga di monossido in un asilo nido | soccorsi 12 bambini 2 insegnanti e 2 genitori

Stamattina, a Milano, un’improvvisa fuga di monossido di carbonio ha costretto i soccorsi a intervenire in un asilo di viale Certosa 34. Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono stati portati in ospedale per controlli. La fuga è avvenuta poco prima delle 9, e i soccorritori sono arrivati sul posto in fretta. Al momento si cercano le cause del guasto.

Dodici bambini e quattro adulti fra cui due insegnanti e due genitori di un asilo nido di Milano in viale Certosa 34 sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9.00 all’interno dei locali della scuola. Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo Nbcr al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. I locali del nido sono monitorati attentamente dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

