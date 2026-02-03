Fuga di monossido in un asilo nido di Milano | 12 bambini in osservazione

Questa mattina, a Milano, un incendio di monossido di carbonio ha costretto 12 bambini e quattro adulti a ricorrere alle cure mediche. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in un asilo di viale Certosa 34, dove alcuni genitori e insegnanti hanno chiamato i soccorsi dopo aver avvertito un cattivo odore e sintomi di malessere. I bambini sono stati portati in ospedale in osservazione, mentre i vigili del fuoco stanno verificando che l’edificio sia sicuro. Nessuno è in gravi condizioni,

Dodici bambini e quattro adulti fra cui due insegnanti e due genitori di un asilo nido di Milano in viale Certosa 34 sono sotto le cure dei sanitari del 118 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9.00 all'interno dei locali della scuola. Lo comunicano i vigili del fuoco di Milano. Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. Bambini ed insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fuga di monossido in un asilo nido di Milano: 12 bambini in osservazione Approfondimenti su Milano Asilo Nido Nuovo asilo nido: "Strada e parcheggio pericolosi per bambini e genitori" Guerra civile in Sudan, raid contro un asilo nido uccide 50 persone: “33 di loro sono bambini” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Asilo Nido Argomenti discussi: Fuga di monossido in via Pozzo, quattro persone in ospedale; Fuga di monossido in casa: tre persone intossicate. Condominio evacuato nel quartiere di Borgo Venezia VIDEO; Fuga di monossido a Gazzada, tre intossicati. Bambino in ospedale; Veneto – Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale. Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese: 18 persone intossicateNella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un ristorante di Cantello, un comune che si trova in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste ... fanpage.it Fuga di monossido in un ristorante di Cantello: 18 intossicatiMalori dopo la cena in un locale di via Roma. In ospedale anche un bambino di 4 anni. La causa sarebbe un guasto alla caldaia. laprovinciadivarese.it CANTELLO - MONOSSIDO AL RISTORANTE, IN 18 ALL'OSPEDALE Fuga di monossido di carbonio in un ristorante di via Roma: allarme nella notte. Sono 18 le persone (tra clienti, dipendenti e residenti negli appartamenti sovrastanti) visitate in ospedale p - facebook.com facebook Fuga di monossido nel Parmense, otto intossicati, nessuno è grave. Portati in ospedale cinque minori, l'allarme a Bedonia #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.