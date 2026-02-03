Milano fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa | intossicati 12 bambini e 4 adulti

Questa mattina a Milano, in un asilo nido di viale Certosa, è scoppiata una fuga di monossido di carbonio. Dodici bambini e quattro adulti sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e due automediche. La situazione è sotto controllo, ma i soccorritori continuano a monitorare le condizioni dei coinvolti.

Milano, 3 febbraio 2025 – Dodici bambini e quattro adulti intossicati, cinque ambulanze e due automediche inviate in soccorso. Sono i numeri dell’emergenza che è scattata questa mattina intorno alle 9 all’interno di un asilo nido di viale Certosa 34 a Milano. A sentirsi male sono stati, come detto, dodici bambini, due insegnanti e due genitori. L’orario infatti è quello dell’arrivo dei piccoli in classe. A provocare i malori è stata una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all'interno dei locali della scuola. Sul posto una autopompa serbatoio dei vigili del fuoco della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo Nbcr al lavoro per individuare le cause che hanno provocato la perdita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

