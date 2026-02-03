Fuga di monossido in un asilo nido a Milano | intossicati dodici bambini e quattro adulti

Questa mattina a Milano un incendio ha causato una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido. Dodici bambini e quattro adulti sono stati portati in ospedale dopo aver respirato gas tossico. Per fortuna, le loro condizioni non sembrano gravi, ma l’incidente ha creato molta paura tra genitori e personale. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno verificando cosa sia successo.

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano. Dodici bambini sono rimasti intossicati. Oltre loro anche quattro adulti (due insegnanti e due genitori).🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Asilo Milano Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adulti Questa mattina a Milano, in un asilo nido di viale Certosa, è scoppiata una fuga di monossido di carbonio. Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Fuga di monossido: intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano Ultime notizie su Asilo Milano Argomenti discussi: Fuga di monossido in via Pozzo, quattro persone in ospedale; Fuga di monossido in casa: tre persone intossicate. Condominio evacuato nel quartiere di Borgo Venezia VIDEO; Fuga di monossido a Gazzada, tre intossicati. Bambino in ospedale; Veneto – Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale. Milano, fuga di monossido all’asilo nido, maxi intervento d’emergenza, almeno 12 intossicatiFuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12 le persone intossicate. È stato necessario un imponente intervento dei mezzi ... ilnotiziario.net Milano, fuga di monossido di carbonio in asilo nido, 12 bambini coinvoltiFuga di monossido di carbonio in un asilo nido milanese, in viale Certosa 34. Sono dodici i bambini e quattro gli adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, a essere sotto le cure dei sanitari del ... ilsole24ore.com Paura in via Roma a Cantello, fuga di monossido da una caldaia: dieci intossicati - facebook.com facebook Fuga di monossido nel Parmense, otto intossicati, nessuno è grave. Portati in ospedale cinque minori, l'allarme a Bedonia #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.