Fuga di monossido in un asilo nido a Milano | intossicati dodici bambini e quattro adulti
Questa mattina a Milano un incendio ha causato una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido. Dodici bambini e quattro adulti sono stati portati in ospedale dopo aver respirato gas tossico. Per fortuna, le loro condizioni non sembrano gravi, ma l’incidente ha creato molta paura tra genitori e personale. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno verificando cosa sia successo.
Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano. Dodici bambini sono rimasti intossicati. Oltre loro anche quattro adulti (due insegnanti e due genitori).🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Asilo Milano
Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adulti
Questa mattina a Milano, in un asilo nido di viale Certosa, è scoppiata una fuga di monossido di carbonio.
Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati
Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio.
Fuga di monossido: intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano
Ultime notizie su Asilo Milano
