Pensava fosse brain fog ma era un grave danno cerebrale l’attrice Evangeline Lilly parla della sua salute | Il mio cervello funziona meno

Evangeline Lilly, nota attrice di Lost e del Marvel Universe, ha condiviso pubblicamente una diagnosi di danno cerebrale traumatico, spiegando che i suoi problemi di memoria e funzionamento cerebrale non sono semplicemente brain fog. Questa rivelazione solleva l’attenzione sulla corretta diagnosi e sulla gestione di condizioni cerebrali, evidenziando l’importanza di monitorare la salute neurologica e di rivolgersi a specialisti in caso di sintomi persistenti.

L’attrice Evangeline Lilly, celebre volto di Lost e dell’universo Marvel, ha recentemente scosso i suoi fan condividendo una diagnosi medica inaspettata: un danno cerebrale traumatico. Ciò che l’attrice credeva fosse una semplice “brain fog” (nebbia cognitiva) legato all’età, si è rivelato essere la conseguenza di un violento incidente avvenuto mesi fa. Attraverso i suoi canali social, la star ha spiegato che le ultime analisi hanno evidenziato come quasi ogni area del suo cervello stia attualmente lavorando a capacità ridotta. Tutto ha avuto inizio lo scorso maggio sulle spiagge delle Hawaii. Lilly è stata vittima di uno svenimento improvviso che l’ha portata a colpire con violenza un masso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Pensava fosse brain fog, ma era un grave danno cerebrale, l’attrice Evangeline Lilly parla della sua salute: “Il mio cervello funziona meno” Leggi anche: Cosa sappiamo dell’incidente choc di Evangeline Lilly. L’attrice: “Ho subito danni cerebrali. Il mio cervello a capacità ridotta” Leggi anche: Evangeline Lilly, l’incidente alle Hawaii e la rivelazione choc: “Ho subito danni cerebrali. Il mio cervello va a capacità ridotta” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ore 12:30, il più classico dei pranzi: Claudio Lotito pensava fosse un espresso veloce, ma Antonio Conte gli ha servito un caffè amarissimo Il Napoli vince 2 a 0 contro la Lazio grazie alle reti di Spinazzola e di Rrahmani #ocwsport #Napoli #Lazio #sériea - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.