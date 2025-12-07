L’Associazione Genesis abbraccia il manifesto One Brain One Health

San Pellegrino Terme. L’Associazione Genesis intende abbracciare il ManifestoOne Brain, One Health” – organizzazione per un impegno condiviso a livello nazionale ed internazionale sul tema della Salute del Cervello – al quale farà riferimento nei prossimi convegni medico scientifici e manifestazioni sportive, in programma nella cittadina termale. Ma cosa si intende con One Brain, One Health? Rappresenta quanto definito dalla Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024-2031, presentata dalla Società Italiana di Neurologia nel marzo del 2024, alla Camera dei Deputati, come supplemento al Piano Globale dell’OMS per le malattie neurologiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

