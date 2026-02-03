Milano Cortina primo caso di doping | l’italiana Rebecca Passler esclusa dai giochi

Rebecca Passler non gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La biatleta italiana è risultata positiva al letrozolo durante le analisi pre-gara e ha ricevuto subito la squalifica. A quattro giorni dall’inizio dei giochi, il suo sogno olimpico si è improvvisamente fermato. La notizia ha colpito l’intera squadra italiana, che ora dovrà fare i conti con questa perdita e con il primo caso di doping alle Olimpiadi.

La biatleta azzurra positiva al letrozolo a quattro giorni dall’inaugurazione: il sogno olimpico finisce prima di iniziare A soli quattro. La biatleta azzurra positiva al letrozolo a quattro giorni dall’inaugurazione: il sogno olimpico finisce prima di iniziare A soli quattro giorni dal via ufficiale della kermesse, il biathlon italiano perde una delle sue giovani promesse a causa del primo caso accertato di doping della manifestazione. Rebecca Passler, ventiquattrenne originaria di Anterselva, è stata ufficialmente sospesa dopo che un controllo effettuato fuori dalle competizioni ha rivelato la presenza di una sostanza vietata nel suo organismo. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Milano Cortina, primo caso di doping: l’italiana Rebecca Passler esclusa dai giochi Approfondimenti su Milano Cortina Doping a quattro giorni dai Giochi: il caso Rebecca Passler scuote Milano-Cortina A quattro giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, arriva una notizia che potrebbe cambiare tutto. Primo caso di doping a Milano Cortina, sospesa Rebecca Passler Questa mattina è arrivata la notizia: Rebecca Passler, la biatleta italiana, è stata sospesa per doping. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina, l’azzurra Passler primo caso di doping: esclusa dai Giochi; La biatleta Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso a Milano-Cortina; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina. Milano Cortina 2026, scatta il primo caso di doping: la biathleta Rebecca Passler positiva a un controllo fuori competizione, verso la sospensioneTest fuori competizione per la biathleta altoatesina: nelle analisi trovato il letrozolo, farmaco usato in ambito oncologico. Attesa la sospensione ... affaritaliani.it Milano Cortina 2026, primo caso di doping: è l'azzurra Rebecca PasslerPrimo caso di doping a Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal v ... adnkronos.com Prezzi altissimi per assistere ai Giochi di Milano-Cortina (ma c'è qualche disciplina accessibile economicamente). E San Siro non è ancora sold out per la cerimonia d'apertura - facebook.com facebook #Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a #MilanoCortina: "L'atmosfera sarà incredibile" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.