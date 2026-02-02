Primo caso di doping a Milano Cortina sospesa Rebecca Passler

Questa mattina è arrivata la notizia: Rebecca Passler, la biatleta italiana, è stata sospesa per doping. È il primo caso di questo tipo ai Giochi di Milano Cortina 2026. La Federazione ha preso subito provvedimenti, mentre l’atleta ha dichiarato di essere estranea alle accuse. La situazione sta facendo molto discutere tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

AGI - E dell' azzurra del Biathlon Rebecca Passler il primo caso di doping nei giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La biathleta altoatesina è risultata positiva al Leprozolo. Passler è stata trovata positiva ad un controllo antidoping fuori competizione. Lo apprende l'AGI da fonti dell'Antidoping. Rebecca Passler, verrà sospesa. Shock nella squadra italiana a pochi giorni dai Giochi. Shock nella squadra italiana a quattro giorni dall'inizio dei Giochi olimpici. Rebecca Passler, 24 anni, altoatesina, cresciuta proprio ad Anterselva, la località dove si svolgeranno le gare olimpiche di biathlon, è stata trovata positiva al doping dopo un controllo a sorpresa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Primo caso di doping a Milano Cortina, sospesa Rebecca Passler Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso di Milano-Cortina Durante un controllo antidoping out of competition, Rebecca Passler, biatleta di 24 anni, è risultata positiva. Primo caso di doping a Milano Cortina: positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon Questa mattina si è scoperto il primo caso di doping ai Giochi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi, primo caso di doping: positiva Rebecca Passler di Rasun; Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra Passler; Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo caso di doping riguarda l'Italia; Paris, che nonno. Tutti i jet azzurri volano veloci verso i Giochi. Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra PasslerROMA - Scoppia il primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio. L'azzurra del biathlon Rebecca Passler, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo ... corrieredellosport.it Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controlloL'atleta del biathlon positiva a un controllo fuori competizione. Sarà sospesa. Trovate tracce di letrozolo, sostanza che può ridurre il livello di estrogeni ... msn.com Olimpiadi Milano-Cortina, primo caso di doping: è l’azzurra Rebecca Passler La sostanza rilevata è letrozolo, un inibitore incluso nella lista WADA perché può migliorare le prestazioni e mascherare l’assunzione di altri prodotti vietati - facebook.com facebook Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.