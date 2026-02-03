Milano-Cortina e la cerimonia a San Siro | due biglietti al prezzo di uno Sconti per evitare posti vuoti

A Milano, alla cerimonia di apertura a San Siro, i biglietti sono già diventati un affare. La organizzazione offre sconti sui tagliandi per i volontari e i loro amici, che pagano solo 26 euro invece di 260. Ma la vera novità è la possibilità di comprare un biglietto e riceverne due, senza distinzione di settore. Questa strategia mira a riempire lo stadio e a evitare posti vuoti durante l’evento.

Milano – Non solo biglietti del terzo anello a 26 euro per i volontari e i loro amici invece che a 260 euro come il prezzo originale, ma anche la formula compri un biglietto e ne ritiri due per qualunque settore dello stadio. In vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina in programma venerdì sera allo stadio di San Siro, continuano le promozioni di ticket per riempire lo stadio Meazza, che evidentemente fino a ieri aveva ancora posti liberi. Il messaggio. Il messaggio che girava ieri tra volontari olimpici, ma non solo, era: «Questo è il momento giusto di raddoppiare le emozioni! Con l'Opening Ceremony promo, attiva fino a domani martedì 3 febbraio alle ore 10 CET, potrai assistere alla cerimonia di apertura a Milano acquistando due biglietti al prezzo di uno, per vivere il più grande spettacolo al mondo». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina e la cerimonia a San Siro: due biglietti al prezzo di uno. Sconti per evitare posti vuoti

