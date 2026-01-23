In occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il 6 febbraio, è disponibile una promozione speciale a San Siro: due biglietti al prezzo di uno nel terzo anello. L’offerta è riservata ai giovani fino a 26 anni, offrendo l’opportunità di assistere all’evento in una cornice unica. Una possibilità per vivere da vicino un momento importante dello sport internazionale.

Due biglietti al prezzo di uno nel terzo anello dello stadio di San Siro. Una promozione riservata ai giovani di età pari o inferiore ai 26 anni per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina in programma il prossimo 6 febbraio. A partire da ieri è possibile acquistare due ticket al prezzo di uno per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dei Giochi. Un’offerta esclusiva valida solamente per i biglietti di Categoria D, fino a esaurimento disponibilità. C’è un’unica raccomandazione contenuta nella nota che annuncia la promo: "I biglietti comprati con Promo26 non possono essere rivenduti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inaugurazione a San Siro. Parte la caccia ai giovani: due biglietti al prezzo di uno

Sparatoria al Rione Sanità, caccia ai responsabili: due giovani feriti, uno è graveNella notte tra sabato e domenica, nel Rione Sanità, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due giovani.

Concerto di Bruno Mars a San Siro: scatta la corsa ai biglietti. Prezzi e info utiliBruno Mars ritorna in Italia con un concerto a San Siro il 14 luglio 2026, segnando la sua prima esibizione nel paese dopo nove anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inaugurazione ufficiale per l’aula studio autogestita di Castel San Pietro e il gruppo dei volontari; San Benedetto, Banco di Solidarietà, domani l'inaugurazione della nuova sede con il Vescovo Palmieri; L’inaugurazione a San Siro. Parte la caccia ai giovani: due biglietti al prezzo di uno; Castel San Pietro, inaugurata l’aula studio nella Biblioteca Comunale.

800 anni dal transito di San Francesco, a Tagliacozzo l’inaugurazione dell’Anno di GraziaTagliacozzo - Le comunità di Tagliacozzo e della Marsica si apprestano a vivere un momento di intensa spiritualità e rilevanza storica. Domenica 25 Gennaio 2026, alle ore 10:00, avrà luogo la ... terremarsicane.it

Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàLa giustizia è più vicina ai cittadini anche a Monte San Savino. Questo pomeriggio l’inaugurazione del nuovo ufficio di prossimità presso la sede, in corso San Gallo 97 (Palazzo Pretorio), alla presen ... arezzonotizie.it

Orgoglio. Il coro diretto dal maestro Cristiano Grasso ha partecipato alla registrazione del countdown - da 30 a 0 - e di altri effetti corali che saranno diffusi il giorno dell'inaugurazione dei Giochi allo stadio San Siro. Oltre al coro Leandro Bartorelli, batterista d - facebook.com facebook