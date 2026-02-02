Sergio Mattarella è arrivato alla Scala di Milano per partecipare al concerto dell’Orchestra del Teatro. Lo aspetta l’apertura della 145esima sessione del Cio, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026.

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro alla Scala di Milano, per il concerto dell’Orchestra del Teatro in occasione dell’apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale, a quattro giorni dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal sovrintendente della Scala, Fortunato Ortombina. Prima di entrare, si è fermato a salutare i volontari presenti davanti all’ingresso del Piermarini. Hanno fatto ingresso alla Scala, tra gli altri, anche l’étoile del Teatro, Roberto Bolle, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, sottobraccio con il principe Alberto di Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala per apertura 145esima sessione Cio

Approfondimenti su Olimpiadi2026 Scottato

Questa mattina Milano si sveglia con le strade chiuse e i divieti di circolazione.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi2026 Scottato

Argomenti discussi: Il presidente Sergio Mattarella a Milano per le Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via: doppia cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala; Milano Cortina, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Malagò replica: Dichiarazioni senza fondamento; Olimpiadi, il Presidente Mattarella a Milano per inaugurare i Giochi invernali.

Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La direttaGiovanni Malagò e Kirsty Coventry all'inaugurazione del Murale della Tregua Olimpica, Milano, 2 febbraio ... msn.com

Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala per apertura 145esima sessione Cio(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro alla Scala di Milano, per il concerto dell’Orchestra del Teatro ... stream24.ilsole24ore.com

L’arrivo di Mattarella per la cerimonia alla Scala porta Milano nella settimana delle Olimpiadi. Aspettando Vance e Rubio - facebook.com facebook

Tutto pronto, o quasi, per le #Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente #Mattarella x.com