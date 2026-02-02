Olimpiadi 2026 Mattarella alla Scala per apertura 145esima sessione Cio

Sergio Mattarella è arrivato alla Scala di Milano per partecipare al concerto dell’Orchestra del Teatro. Lo aspetta l’apertura della 145esima sessione del Cio, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026.

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro alla Scala di Milano, per il concerto dell’Orchestra del Teatro in occasione dell’apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale, a quattro giorni dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dal sovrintendente della Scala, Fortunato Ortombina. Prima di entrare, si è fermato a salutare i volontari presenti davanti all’ingresso del Piermarini. Hanno fatto ingresso alla Scala, tra gli altri, anche l’étoile del Teatro, Roberto Bolle, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, sottobraccio con il principe Alberto di Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

