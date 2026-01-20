HBO Max annuncia Tomba e Paolini ambassador per Milano Cortina 2026

HBO Max ha annunciato Tomba e Paolini come ambassador ufficiali per Milano Cortina 2026. Questa scelta mira a coinvolgere diverse generazioni di italiani, promuovendo l’evento olimpico attraverso lo streaming. Tomba, leggenda dello sci, e Paolini, talento emergente, rappresentano un ponte tra passato e futuro dello sport nazionale. La partnership con Warner Bros rafforza l’impegno di HBO Max nel sostenere e valorizzare le manifestazioni sportive di rilievo.

HBO Max sceglie Tomba e Paolini come volti italiani dello streaming olimpico, unendo generazioni verso Milano Cortina 2026 su Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery annuncia oggi Alberto Tomba e Jasmine Paolini ambassador italiani di HBO Max, la nuova piattaforma globale di streaming del gruppo Warner Bros. Discovery. Icone dello sport italiano in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che saranno trasmessi in diretta integrale da HBO Max, Alberto Tomba e Jasmine Paolini sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di HBO Max, in onda su tutti i canali e le piattaforme Warner Bros.

