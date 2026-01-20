Tomba e Paolini Ambassador HBO Max | Sport ed Entertainment verso Milano Cortina 2026

Warner Bros Discovery ha annunciato Alberto Tomba e Jasmine Paolini come ambassador italiani di HBO Max, la piattaforma di streaming globale che trasmetterà in diretta i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questa collaborazione mira a unire sport e intrattenimento, offrendo agli utenti un accesso diretto e completo agli eventi olimpici. Tomba e Paolini rappresentano l’impegno di HBO Max nel valorizzare il talento italiano in un contesto internazionale.

Warner Bros Discovery annuncia Alberto Tomba e Jasmine Paolini ambassador italiani di HBO Max, la nuova piattaforma globale di streaming che trasmetterà in diretta integrale i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Due icone dello sport italiano che uniscono generazioni diverse nel segno della continuità, dalla memoria collettiva dei tre ori olimpici di Tomba alle vittorie recenti di Paolini tra Roland Garros e Parigi 2024 #HBOMax #AlbertoTomba #JasminePaolini #MilanoCortina2026 #WarnerBrosDiscovery #OlimpiadiInvernali #AustralianOpen #RolandGarros #GiroItalia #TourDeFrance #Ambassador #SportEntertainment #StreamingOlimpico #SciAlpino #TennisItaliano Alberto Tomba, mito dello sci alpino con 50 vittorie in Coppa del Mondo e ori a Calgary 1988 e Albertville 1992, e Jasmine Paolini, campionessa olimpica e Slam di doppio leader della Nazionale di tennis vincitrice delle ultime due Billie Jean King Cup, sono protagonisti della campagna HBO Max che valorizza il legame tra sport ed entertainment. 🔗 Leggi su Digital-news.it

