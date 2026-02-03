Milano-Cortina 2026 | il brianzolo Giulio è l' autore dell' inno ufficiale delle Olimpiadi

Giulio, un musicista della Brianza, ha scritto l’inno ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La canzone si chiama

Si intitola "Fino all'alba" ed è l'inno ufficiale made in Brianza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A comporre il brano è stato infatti Giulio Gianni, 18enne di Seveso, insieme all'amico Francesco Marrone, di Milano, entrambi fra le file del corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire di.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Milano-Cortina 2026, svelata la colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi invernali

Per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata annunciata la colonna sonora ufficiale, intitolata ‘Fantasia Italiana’, composta da Dardust.

Meraviglie della pasticceria: è brianzolo il dolce per le Olimpiadi Milano-Cortina

Mancano poche settimane all'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

