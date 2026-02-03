Meraviglie della pasticceria | è brianzolo il dolce per le Olimpiadi Milano-Cortina

Mancano poche settimane all'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Proprio in vista dell’evento, Antonio e Milena, titolari della Pasticceria Elisa a Seveso, hanno creato un dolce speciale. Si tratta di una torta colorata e ricca di dettagli, pensata per celebrare l’arrivo delle gare e portare un tocco di dolcezza alla manifestazione. Il dolce, che richiama le atmosfere olimpiche, sta già attirando l’attenzione dei clienti e promette di essere tra i protagonisti delle festiv

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 stanno per cominciare. Ed è proprio il più spettacolare evento sportivo dell'anno ad aver ispirato Antonio e Milena, titolari della Pasticceria Elisa di piazza Buonarroti a Seveso, nella realizzazione di un dolcissimo e coloratissimo dolce pensato per.

