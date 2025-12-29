Per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata annunciata la colonna sonora ufficiale, intitolata ‘Fantasia Italiana’, composta da Dardust. Questa traccia accompagnerà l’evento sportivo, rappresentando un collegamento tra musica e tradizione italiana. La scelta mira a sottolineare l’identità culturale dell’Italia durante questa importante manifestazione internazionale.

È Dardust a firmare ‘ Fantasia Italiana ‘, la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Pianista e produttore musicale tra i più premiati e influenti della sua generazione, Dario Faini, in arte Dardust, ha realizzato un brano che rispecchia lo spirito italiano e contemporaneo di Milano Cortina 2026, unendo tradizione e contemporaneità. “FANTASIA ITALIANA” BY DARDUST: The Official Soundtrack of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games!? A unique blend of tradition and modernity, combining classical and contemporary sounds, inspired by the iconic venues of the Olympic Games and the great masters of Italian. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, svelata la colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi invernali

