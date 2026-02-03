Mancano poche settimane all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici invernali 2026, che si terranno tra Milano e Cortina d’Ampezzo. Le città si preparano a ricevere atleti e visitatori da tutto il mondo, mentre il momento clou, l’accensione del Braciere olimpico, si avvicina. Si tratta di un gesto simbolico che rappresenta l’unione e la forza dello sport italiano, e che quest’anno ha un significato speciale in vista delle sfide che l’Italia vuole mostrare al mondo.

Tutto è quasi pronto a Milano e Cortina d’Ampezzo per l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici invernali 2026, un’occasione di mostrare al mondo un lato diverso del nostro paese. Se i preparativi fervono negli impianti che ospiteranno le competizioni olimpiche, l’attesa per la cerimonia inaugurale e per l’accensione della fiamma olimpica sale giorno dopo giorno. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, ci saranno due bracieri che arderanno allo stesso tempo nelle due città ospitanti ma questa non è l’unica particolarità di queste due piccole meraviglie tecnologiche. Se i dettagli della cerimonia d’apertura sono abbastanza chiari, massimo riserbo su chi saranno i due tedofori che accenderanno fisicamente le due fiamme olimpiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina 2026: chi accende il Braciere olimpico e cosa simboleggia

