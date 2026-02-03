Questa sera il Milan scende in campo a Bologna per il posticipo della 23ª giornata di Serie A. Carlos Passerini, giornalista del 'Corriere della Sera', analizza il mercato invernale e sottolinea come tre giocatori avrebbero potuto fare la differenza per la corsa allo scudetto. Il tecnico rossonero adesso aspetta di capire se le scelte fatte in gennaio si riveleranno decisive o meno.

Un Bologna-Milan in cui il Diavolo dovrà fare a meno di giocatori importanti e in cui potrà contare su qualche altro elemento praticamente acciaccato. "Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers nemmeno convocati rispettivamente per una borsite e un risentimento agli adduttori. Rafael Leão a mezzo servizio perché alle prese con la pubalgia. Niclas Füllkrug arruolato nonostante il solito dito del piede rotto. Santiago Giménez non pervenuto almeno per un altro mese abbondante". "Ecco perché - ha proseguito poi Passerini nella sua disamina sul 'CorSera', avventurandosi nel discorso sul calciomercato invernale appena concluso - una punta in più avrebbe fatto comodo, così come sarebbero tornati utili dal mercato anche un difensore d’esperienza e un esterno destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Passerini: “Mercato, sarebbero tornati utili questi tre elementi per la corsa Scudetto”

Approfondimenti su Milan SerieA

Carlo Pellegatti commenta con soddisfazione la cancellazione della partita tra Milan e Como a Perth, prevista per l’inizio del 2026.

Carlo Pellegatti analizza le possibilità dello scudetto in Serie A, ipotizzando una corsa a tre se il Milan mantiene il suo attuale rendimento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan SerieA

Argomenti discussi: Entra Comvest, esce Elliott il Milan è sempre più di Cardinale.

Mercato Milan: c'è distanza con il Partizan su Kostic. La situazioneIl Milan sta lavorando ormai da diverse settimane per provare a portare in rossonero Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado che inizialmente verrebbe aggregato al Milan Futuro. Al ... milannews.it

Mercato Milan, trattativa saltata: Tare spiazzato, un club francese brucia i rossoneriArrivano le ultime in casa Milan sotto il punto di vista del mercato: uno degli obiettivi rossoneri andrà in Ligue 1. spaziomilan.it

Passerini: "Il Milan deve smettere di regalare il primo tempo. Allegri non è un catenacciaro" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

MILANISTI NEL MONDO - facebook.com facebook