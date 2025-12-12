Pellegatti | Corsa a tre per lo scudetto? Se il Milan tiene questo rendimento…

Carlo Pellegatti analizza le possibilità dello scudetto in Serie A, ipotizzando una corsa a tre se il Milan mantiene il suo attuale rendimento. Il noto giornalista e tifoso rossonero commenta le dinamiche di campionato e le potenziali sfide delle squadre in lotta per il titolo.

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di  TMW Radio sullo scudetto. Pianetamilan.it

pellegatti corsa tre scudettoPellegatti a TMW – “Corsa scudetto a tre? Temo di più il mio Milan rispetto al Napoli e l’Inter, ecco il motivo” - Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove tra i vari argomenti, si è anche soffermato sulla possibile corsa scudetto a tre, con protagoniste Napoli, Inter e Milan. mondonapoli.it

pellegatti corsa tre scudettoPellegatti: "Scudetto? Più che Napoli e Inter, temo la continuità del Milan" - Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante Maracanà, ha parlato del Milan e della corsa Scudetto: "Gimenez ha ripreso a correre, vedremo ... tuttonapoli.net

