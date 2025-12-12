Pellegatti | Corsa a tre per lo scudetto? Se il Milan tiene questo rendimento…

Carlo Pellegatti analizza le possibilità dello scudetto in Serie A, ipotizzando una corsa a tre se il Milan mantiene il suo attuale rendimento. Il noto giornalista e tifoso rossonero commenta le dinamiche di campionato e le potenziali sfide delle squadre in lotta per il titolo.

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sullo scudetto. Pianetamilan.it

