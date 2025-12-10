Pellegatti | Saltata Milan-Como a Perth è la vittoria di tutti Corsa a tre per lo Scudetto? Dico …

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, è contento per il fallimento della trasferta a Perth per giocare contro il Como a inizio 2026. Ecco le sue dichiarazioni a 'Maracaná' in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'.

"I dirigenti del Milan insistono sul fatto che non ci sia un euro da investire a gennaio, a meno che non esca qualcuno" Carlo Pellegatti

Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero" - A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non ci sono ancora notizie su Leao, è.