Rissa al termine della partita Sporting Palomonte - Club Serre | dirigente colpito da uno schiaffo

Al termine della partita tra Sporting Palomonte e Club Serre, terminata 3-3, si sono verificati momenti di tensione allo stadio “San Biagio” di Palomonte. La situazione è degenerata in una rissa a bordo campo, durante la quale un dirigente è stato colpito da uno schiaffo, generando scompiglio tra i presenti.

Momenti di tensione, oggi, allo stadio “San Biagio” di Palomonte, al termine della partita Sporting Palomonte - Club Serre (finita 3-3), dov'è scoppiata una rissa a bordo campo. Il fattoSecondo una prima ricostruzione, a surriscaldare gli animi sarebbe stato un'accesa discussione tra Alfonso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rissa a San Costantino Calabro: sullo sfondo presunti furti e tensioni tra giovani dei due comuni: Un nuovo episodio di violenza ha scosso San Costantino Calabro nella giornata di domenica, al termine della partita casalinga della squadra locale di calcio. Se - facebook.com Vai su Facebook

Rissa durante una partita in Prima Categoria, dirigente colpito da uno schiaffo - È degenerata in una rissa tra alcuni giocatori e dirigenti delle due squadre la partita di Prima Categoria tra Sporting Palomonte e Club Serre, match del girone H disputato ieri ... ilmattino.it scrive