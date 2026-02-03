Milan mercato finito e Mateta saltato | muoversi prima per il 9? Ma dirigenti molto bravi perché …

Ieri sera si è chiuso il calciomercato invernale e il Milan non ha preso Mateta, lasciando alcuni dubbi sul futuro. La dirigenza ha fatto comunque il massimo, tra rinnovi importanti come quello di Maignan e alcune scelte che hanno fatto discutere. Ora, il club dovrà muoversi prima sul mercato estivo, per rafforzare la rosa e evitare altri rischi.

Si è concluso ieri sera, alle ore 20:00, il calciomercato invernale e il Milan, come succede spesso da qualche anno a questa parte, tiene incollati davanti agli schermi di smartphone, tablet, pc e televisori i propri sostenitori. I quali, speranzosi, attendono con impazienza che venga piazzato un colpo 'last minute'. Uno di quelli che, se centrati a dovere, ti fa svoltare la stagione. Trasformandola, magari, da positiva in trionfale. La sessione di riparazione per i tifosi del Diavolo, stavolta, ha fatto registrare discrete soddisfazioni. PROSSIMA SCHEDA Inutile girarci intorno: il vero colpo del Milan in questo calciomercato invernale non è stato un nuovo acquisto, bensì una conferma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, mercato finito e Mateta saltato: muoversi prima per il 9? Ma dirigenti molto bravi perché … Approfondimenti su Milan Mercato Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri, e ora la Juve? Il Milan ha deciso di non portare a termine l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. Calciomercato Milan, saltato l’affare Mateta: tutti i dettagli Questa mattina il Milan ha annunciato di aver rinunciato all’acquisto di Jean-Philippe Mateta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milan Mercato Argomenti discussi: MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; Calcio mercato: chiusura senza botti; Milan e Inter senza idee; Juve, quanti errori: le 5 cose che ci ha detto il mercato. Il mercato è finito, ora il campo. Il QS in apertura: Milan, palla ad AllegriNiente da fare per il Milan, che nelle ultime ore non è riuscito a regalare a Massimiliano Allegri quel nuovo innesto in avanti che corrispondeva al nome di Jean-Philippe Mateta. Il ... milannews.it Mercato Milan, la Juve tenta lo sgambetto: le ultime sull’affare MatetaLe ultime su Jean-Philippe Mateta e l'interesse del Milan: occhio alla Juventus e la posizione dei bianconeri. spaziomilan.it Si conclude il mercato invernale: che voto date al Milan - facebook.com facebook Il pagellone del mercato: Roma e Milan da 7, Juve e Toro incompiute x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.