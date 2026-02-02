Mercato Milan affare Mateta definitivamente saltato | il motivo della decisione dei rossoneri e ora la Juve?

Il Milan ha deciso di non portare a termine l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. I rossoneri hanno ufficializzato che l’affare è saltato definitivamente, senza ulteriori dettagli. Ora resta da capire cosa farà la Juventus, che sembrava interessata allo stesso attaccante. La trattativa si è improvvisamente interrotta, lasciando i tifosi con molte domande.

Il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan si è ufficialmente arenato nelle ultime ore di mercato. Mateta Milan, accordo totale tra i rossoneri e l'obiettivo di mercato della Juventus. Colloqui in corso con il Crystal Palace. I negoziati tra il Milan e il Crystal Palace sono ormai in fase avanzata. Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri, e ora la Juve? La situazione sull'attaccante Il sipario cala bruscamente su una delle operazioni più calde. Il Milan ha continuato nelle scorse la ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. La mancanza di garanzie da parte di alcuni giocatori, l'infortunio di Gimenez, ma anche i dubbi sul mercato hanno portato alla decisione finale. Juventus alla finestra per Mateta! Se il Milan non dovesse chiudere, i bianconeri potrebbero riprovarci proponendo altre condizioni al Crystal Palace nelle ultime ore di mercato

