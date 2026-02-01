Il Milan Futuro si ferma sul pareggio 2-2 a Scanzorosciate. La squadra sperava di riscattarsi dopo la sconfitta della settimana scorsa, ma alla fine non riesce a portare a casa i tre punti. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, e lascia ancora tanti rimpianti ai tifosi milanisti.

Doveva essere l’occasione del pronto riscatto dopo il ko di settimana scorsa e invece il Milan Futuro perde altri punti preziosi in quel di Scanzorosciate. Contro la squadra della provincia bergamasca, invischiata nei bassifondi della classifica del girone B di Serie D, non si va oltre un pareggio che, oltre che per la modestia dell’avversario, fa male per come è maturato. Il primo tempo ha illuso i rossoneri. Se l’approccio contro la Casatese era stato troppo mollo, ieri i giovani diavoli sono entrati in campo con il desiderio di incanalare subito la partita per il verso giusto. Quattro minuti e il Milan Futuro va in vantaggio: Borsani pennella un cross preciso per l’inserimento di Emanuele Sala, che non sbaglia firmando lo 0-1. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, pari e rimpianti: con lo Scanzorosciate finisce 2-2

Approfondimenti su Milan Futuro

Il match tra Scanzorosciate e Milan Futuro si è concluso con un pareggio 2-2.

Oggi alle 14:30 si gioca la sfida tra Scanzorosciate e Milan Futuro, valida per la 22^ giornata di Serie D.

Ultime notizie su Milan Futuro

Argomenti discussi: Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro, solo un pari a Scanzorosciate dopo la reazione bergamasca; MILAN FUTURO RIMONTATO: PARI A SCANZOROSCIATE; Milan, esame fallito: prende 3 gol, perde lo scontro diretto e scende giù dal podio.

Milan Futuro, Oddo: «Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà, non cerchiamo motivazioni» - facebook.com facebook

