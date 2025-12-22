Milan Futuro pareggio amaro con la Vogherese | il racconto del match
Il Milan Futuro chiude il suo 2025 con un pareggio: 2-2 contro la Vogherese, a segno Ibrahimovic e Borsani: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serie D. Non basta Ibra jr a Milan Futuro. Con la Vogherese è solo pari (2-2)
Leggi anche: Pareggio amaro per il Milan: Leao e Pulisic sprecano le occasioni decisive
Primavera 1. Il Napoli evita la sconfitta nel recupero, pareggio amaro per il Milan; Natale amaro per la Varesina, battuta 2-1 dal Caldiero Terme; Primavera 1. Il Napoli evita la sconfitta nel recupero, pareggio amaro per il Milan; Serie D, girone B: Pareggio esterno per il Milan Futuro, finisce 2-2 il match contro la Vogherese.
Vogherese-Milan Futuro 2-2: pari spettacolare al Parisi - Milan Futuro di Domenica 21 dicembre 2025: Palma e Zito illudono i rossoneri di casa, Ibrahimovic e Borsani firmano la rimonta ospite ... calciomagazine.net
Milan Futuro-Brusaporto 1-1: pareggio amaro per i rossoneri - La diretta del match tra Milan Futuro e Brusaporto, valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie D. msn.com
Milan Futuro, gran rimonta contro il Chievo: decide Cappelletti - Il 2 dicembre 2001 Andriy Shevchenko fece impazzire San Siro con un colpo di testa che sancì la rimonta del Milan sul ChievoVerona. gazzetta.it
https://www.zonacalciofaidate.it/video/serie-d-video/vogherese-milan-futuro-highlights-serie-d-girone-b-giornata-17/ - facebook.com facebook
Andrei #Coubis in partenza dalla #Sampdoria: possibile futuro all’estero per l’ex capitano del #Milan Futuro. #calciomercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.