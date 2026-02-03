Milan Femminile Grimshaw dopo il Genoa | Vittoria meritata Van Dooren? Le piace fare gol bene per noi

Da pianetamilan.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christy Grimshaw, capitana del Milan Femminile, ha commentato la vittoria contro il Genoa, arrivata per 2-1. La giocatrice ha detto che il risultato è meritato e si è detta soddisfatta delle prestazioni della squadra. Ha anche menzionato Van Dooren, sottolineando che le piace fare gol e che questa è una buona notizia per il Milan. La partita è stata combattuta, ma le rossonere sono riuscite a portare a casa i tre punti.

Al termine della partita contro il Genoa, la capitana del Milan Femminile, Christy Grimshaw, ha parlato della prestazione della squadra. Le rossonere hanno trionfato per 2-1, portandosi al quarto posto in classifica della Serie A Women. Grimshaw ha sottolineato l'importanza del lavoro di Kayleigh Van Dooren, l'attaccante olandese ha trascinato la squadra con una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella contro la Ternana. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla prestazione: "Ci siamo meritate questa vittoria, soprattutto dopo la sconfitta di Giovedì contro la Fiorentina in cui abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile grimshaw dopo il genoa vittoria meritata van dooren le piace fare gol bene per noi

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Grimshaw dopo il Genoa: “Vittoria meritata. Van Dooren? Le piace fare gol, bene per noi”

Approfondimenti su Milan Femminile

Milan Femminile, Van Dooren ancora decisiva: doppietta e vittoria contro il Genoa

Il Milan femminile torna alla vittoria grazie alla doppietta di Van Dooren.

Milan femminile, Van Dooren: “Super importante per noi questa vittoria”

Kayleigh Van Dooren, calciatrice del Milan Femminile, ha commentato l’importanza della vittoria ottenuta contro la Ternana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Genoa-Milan 1-2 | Il commento di Viviana Caruso sulla prima del Milan Women

Video Genoa-Milan 1-2 | Il commento di Viviana Caruso sulla prima del Milan Women

Ultime notizie su Milan Femminile

Argomenti discussi: ROSSONERE FUORI DALLA COPPA ITALIA WOMEN; ROSSONERE FUORI DALLA COPPA ITALIA WOMEN; MP - Femminile, Grimshaw dopo il Genoa: Vittoria meritata. Van Dooren? Siamo molto contente per lei; Christy Grimshaw dopo Milan Femminile Genoa: Tre punti fondamentali per rialzarci.

milan femminile grimshaw dopoCalciomercato Milan Femminile: due nuovi profili per rinforzare la rosaIl febbraio della Serie A Women inizia come era finito gennaio, per il Milan di Suzanne Bakker. Ovvero con tre punti che portano la firma di Kayleigh Van Dooren. È una ... milannews.it

milan femminile grimshaw dopoMilan Femminile, pareggio in Coppa Italia contro la FiorentinaRimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno ... milannews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.