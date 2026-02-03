Milan Femminile Grimshaw dopo il Genoa | Vittoria meritata Van Dooren? Le piace fare gol bene per noi

Christy Grimshaw, capitana del Milan Femminile, ha commentato la vittoria contro il Genoa, arrivata per 2-1. La giocatrice ha detto che il risultato è meritato e si è detta soddisfatta delle prestazioni della squadra. Ha anche menzionato Van Dooren, sottolineando che le piace fare gol e che questa è una buona notizia per il Milan. La partita è stata combattuta, ma le rossonere sono riuscite a portare a casa i tre punti.

Al termine della partita contro il Genoa, la capitana del Milan Femminile, Christy Grimshaw, ha parlato della prestazione della squadra. Le rossonere hanno trionfato per 2-1, portandosi al quarto posto in classifica della Serie A Women. Grimshaw ha sottolineato l'importanza del lavoro di Kayleigh Van Dooren, l'attaccante olandese ha trascinato la squadra con una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella contro la Ternana. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla prestazione: "Ci siamo meritate questa vittoria, soprattutto dopo la sconfitta di Giovedì contro la Fiorentina in cui abbiamo raccolto meno di quanto prodotto.

