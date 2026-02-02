Milan Femminile Van Dooren ancora decisiva | doppietta e vittoria contro il Genoa
Il Milan femminile torna alla vittoria grazie alla doppietta di Van Dooren. La partita contro il Genoa si conclude 2-1, con le rossonere che ottengono i tre punti. Van Dooren si conferma protagonista e decide il match con due gol. Coach Bakker può sorridere, dopo un inizio di febbraio tutto in salita.
Un inizio febbraio con i fiocchi per il Milan femminile. Le ragazze allenate da coach Bakker battono il Genoa con un netto 2-1 arrivato grazie alla splendida doppietta di Van Dooren. Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, le rossonere possono tronare a sorridere. Ecco, di seguito, il racconto del match (Fonte acmilan.com) - Il febbraio della Serie A Women inizia come era finito gennaio, per il Milan di Suzanne Bakker. Ovvero con tre punti che portano la firma di Kayleigh Van Dooren. È una nuova doppietta della numero 10 olandese, la seconda consecutiva dopo quella alla Ternana Women, a permettere alle rossonere di superare per 2-1 un indomito Genoa, confermatosi avversario ostico dopo i precedenti dell'andata e di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
