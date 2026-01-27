Kayleigh Van Dooren, calciatrice del Milan Femminile, ha commentato l’importanza della vittoria ottenuta contro la Ternana. Le sue dichiarazioni sottolineano il valore di questo risultato per la squadra in un momento chiave della stagione. Un risultato che rafforza la motivazione e la coesione del gruppo, confermando l’impegno nel percorso di crescita del club.

Dopo le parole di coach Bakker, non si sono fatte attendere quelle di un'altra protagonista della giornata di ieri. Kayleigh Van Dooren, calciatrice del Milan Femminile e autrice di una splendida doppietta durante la partita di ieri contro la Ternana, al termine del match vinto 3-0 e valido per l’undicesima giornata di Serie A Femminile, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni commentando la prestazione, la sua doppietta e i prossimi incontri del Milan Femminile. Eco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Super importante per noi questa vittoria, sia per la classifica che per la fiducia. Continuare a vincere e crescere insieme è molto importante“. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan femminile, Van Dooren: “Super importante per noi questa vittoria”

