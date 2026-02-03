Il Milan affronta il Bologna in trasferta, ma non riesce a portare a casa i tre punti. Mateta non trova la rete, e la partita si conclude senza sorprese. I nerazzurri sono ancora vietati in trasferta, mentre De Sciglio resta in panchina. La giornata di oggi si concentra sulle difficoltà della squadra di Allegri, tra mercato e problemi sul campo.

Giornata piena quella di oggi per il Milan di Massimiliano Allegri. Molti quotidiani e siti web hanno riservato ampio spazio ai rossoneri, complice anche l'importante match di stasera contro il Bologna di Italiano in trasferta. I rossoneri dovranno assolutamente conquistare i 3 punti per rimanere attaccati all'inter capolista. Ma non è tutto. Quest'oggi ha voluto parlare anche De Sciglio, ex giocatore rossonero. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 03 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA Quest'oggi è l'ora di Bologna-Milan: i due club si sono affrontati 190 volte nel corso della loro storia, e il bilancio sorride assolutamente ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, esame Bologna. Mateta, nulla da fare. Trasferte vietate per i nerazzurri, mentre De Sciglio…

Il mercato del Milan entra nel vivo e le notizie di oggi tengono tutti con il fiato sospeso.

Mattia De Sciglio torna a parlare del suo passato al Milan.

Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Cosa manca per chiudere Mateta? Il Milan ha chiesto ulteriori esami, la situazione; Milan, in attesa per gli esami di Mateta arriva Dalpiaz. La Juventus tra Icardi e Sorloth; Bologna-Milan, Allegri: Questi saranno i nostri acquisti in futuro, su Mateta vi spiego.

Che rammarico per Mateta, il CorSport in apertura: Milan a vuotoUltimo giorno di mercato deludente per il Milan, che non ha chiuso per Jean-Philippe Mateta dopo che al francese sono stati riscontrati problemi al ginocchio. Ne parla l'edizione odierna ... milannews.it

Milan, niente Mateta: gli esami dicono no. Allegri resta così: niente rinforzi neanche in difesaA Londra la nuova visita di controllo del dottor Mazzoni ha convinto i rossoneri a rinunciare: una situazione simile a quella avvenuta ad agosto con Boniface ... tuttosport.com

Luca Bianchin (via X) - Domani mattina, un medico del Milan si recherà a Londra per un ultimo controllo sulle condizioni delle ginocchia di Jean-Philippe Mateta. Se l’esame darà esito positivo, JPM raggiungerà immediatamente il Milan. In caso contrario, l’a - facebook.com facebook

Match Preview Un esame importante: leggi la presentazione di Fiorentina-Milan x.com